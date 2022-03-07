Putin'in sevgilisi İsviçre'de mi saklanıyor?

Rusya'nın Ukrayna ile savaşı 12. gününe girerken girerken 1,5 milyondan fazla kişinin mülteci olarak başta Polonya olmak üzere birçok ülkeye gittiği belirtiliyor.

Page Six'e konuşan bir kaynak, "Putin Ukrayna'ya saldırısını gerçekleştirirken, masum vatandaşlara saldırarak bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre'de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor" dedi. Ancak Kabaeva'dan veya Kremlin'den konuya ve iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Putin ve Kabaeva’nın yıllardır birlikte olduğuna ve çocukalarının olduğuna dair birçok iddia olsa da ikilinin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alıyor.