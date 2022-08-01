Putin'in istifa eden temsilcisi ‘nadir görülen’ hastalığa yakalandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in Ukrayna savaşı sonrasında istifa ettiği ve ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

Chubais'in ayrılığı, Putin'in savaşına tepki olarak Rusya'da ilk üst düzey resmi istifa olmuştu.

Reuters'ın haberine göre 67 yaşındaki 100 binde 1 kişide görülen nadir bir hastalık olan Guillain–Barre Sendromu'na yakalandı.

Reuters'a konuşan doktoru "Doktoru zamanında hastalığı teşhis ettiler. Zehirlenme olduğunu düşünmüyoruz. Ancak kendisi hala yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Oldukça kötü bir hastalık. Asıl problem hastanın nefes almayı bırakması" dedi.

Reuters'a konuşan ancak adını açıklamayan bir kaynak ise Chubais'in yürüyemediğini ancak konuşabildiğini belirtirken, eşinin hastanede yanında olduğunu ifade etti. Güvenlik amacıyla Chubais'in hangi hastanede kaldığı ise açıklanmadı.

Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen ve vücutta kas güçsüzlüğü, uyuşmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen nörolojik hastalık olarak biliniyor. Tam olarak bir tedavisi olmayan hastalığın 100 binde 1 kişide görüldüğü belirtiliyor.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Putin'in eski temsilcisinin sağlık durumuna ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte Chubais'in hastaneye kaldırıldığının bildirilmesine üzüldüklerini ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtti.

Peskov, eğer istenirse Chubais'in tedavi sürecinde kendisine yardım etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

ANATOLY CHUBAIS KİMDİR?

Anatoly Borisovich Chubais, 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak Rusya'da özelleştirmeden sorumlu olan bir Rus oligarktır.

1998'den 2008'e kadar devlete ait elektrik enerjisi şirketi RAO UES'in başkanlığını yaptı. 2008–2020 yıllarında Rus Nanoteknoloji Şirketi'nin (RUSNANO) başkanlığını yapan Chubais, 2020 yılında Kremlin tarafından uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atamıştı.

Kararnamede Chubais'in Putin'i "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada" temsil edeceğini belirtilmişti. Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 2015 yılında üye devletler tarafından kabul edilen, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyor.

* Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.