Putin'in sağlığı hakkında flaş iddia

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in dört yılda kanser cerrahı tarafından 35 kez ziyaret edildiği iddia edildi.

Bir Rus araştırmacı gazetecilik grubu olan Proyekt'e göre, Putin 70. doğum gününe yaklaşırken, tiroid kanseri konusunda uzmanlaşmış bir onkoloji cerrahı olan Yevgeny Selivanov'un da aralarında bulunduğu bir doktor ekibi ile sürekli bir araya geldi. Putin'in 4 yılda bu kişiler tarafından 35 kez ziyaret edildiği iddia edildi.

Haberde ayrıca Putin'in de alternatif tıbba yöneldiği ve kopmuş geyik boynuzlarından elde edilen kanla banyo yapma pratiğine düşkün olduğu söylendi.

KREMLİN'DEN YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise haberdeki bilgilerin "kurmaca olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" söyleyerek iddiaları reddetti.

Rus gazeteci Alexei Venediktov, Telegram kanalı üzerinden yayımladığı mesajda Peskov'a "Doğru mu anlıyorum, Putin kanser değil mi?" diye sorduğunu, sözcünün de "Evet, değil" diye yanıt verdiğini aktardı.