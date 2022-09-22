Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden binden fazla kişi gözaltına alındı

Getty Images Rusya'da halk Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesini protesto ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakların güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden yüzlerce kişinin Rus polisi tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.

Rus insan hakları kuruluşu OVD-Info, toplamda 1.300 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltı işlemlerinin en yoğun olduğu bölgelerin St Petersburg ve Moskova olduğu belirtildi.

Irkutsk, diğer Sibirya şehirleri ve Yekaterinburg'da da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Putin'in açıklamasının ardından Rusya'dan tek yönlü uçuşların da hızla tükendiği bildirildi.

İstanbul ve Erivan gibi destinasyonlara uçuş fiyatları hızla yükseldi.

Associated Press'e göre Moskova'dan İstanbul'a veya Dubai'ye tek yön uçuşların fiyatları 9,200 euroya ulaştı.

Sosyal medya ve Google'da "Rusya'dan nasıl ayrılabilirim?" araması rekor kırdı.

Ülkenin sınırlarında uzun kuyrukları gösteren görseller paylaşıldı.

Putin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin derhal göreve çağrılmasını emretti.

Rus lider, Rus bölgelerini korumak için "elindeki tüm imkanları" kullanacağını söyledi.

Bu açıklamadan bir gün önce ise Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki halk, “Rusya’ya katılma referandumu” talep etmişti.

Protestoculara 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir

Getty Images

Moskova Savcılığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada internet üzerinden protestolara katılma çağrı yapan kişilere ve protestolara katılanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini söyledi.

Bu kişilerin silahlı kuvvetlerin itibarını zedeleme, Rus ordusu hakkında "yalan haber" yayma veya çocukları protestoya teşvik etme suçlarından yargılanabileceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna savaşı hakkında "dezenformasyon" yaymakla ilgili uyguladığı katı kurallardan dolayı ülkede bugüne kadar çok fazla savaş karşıtı protesto düzenlenmedi.

Fakat savaş karşıtı grup Vesna, Putin'in açıklamasının ardından ülkede büyük çaplı bir çağrı yaptı.

Protestoları takip eden grup, Telegram hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda gözaltı olduğunu aktardı.

Yekaterinburg kentinden paylaşılan bir videoda polisin protestocuları zorla otobüse bindirdiği gösteriliyor.

Vesna, bu eylemlere "mogilizasyona hayır" ismini veriyor. "Mogila" Rusça'da mezar demek.

Agora adlı insan hakları kuruluşunda avukat olan Pavel Çikov, Salı sabahından bu yana telefon hattından askerlerin hakları hakkında bilgi almak isteyen kişilerin sayısının 6 bine ulaştığını söyledi.

"Herkes korkuyor"

Putin'in çağrısı, Rus ordusunun Ukrayna'nın bazı bölgelerinde kayıplar yaşadığına dair bildirimlerin ardından geldi.

Rusya'da devlet medyasını kontrol eden Putin, neo-Naziler tarafından yönetildiğini söylediği Ukrayna ve NATO'nun Rusya'ya karşı çok büyük bir tehdit olduğu mesajını yinelemeye devam ediyor.

Putin, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan kişilerin neo-Nazilerce yönetilmek istemediğini savunuyor.

Ülkedeki sıkı medya kısıtlamaları yüzünden Putin'in söylemlerine tepkilerin ne olduğunu anlamak zor.

Putin yanlısı bölge valileri bu sırada orduya asker alımını düzenlemeye hazırlanıyor.

Ulyanovsk Valisi Alexei Russkikh, "Zayıflamayacağız, bölünmeyeceğiz ve yok olmayacağız" dedi.

Çelyabinsk Valisi Alexei Teksler ise seferberliğin Rusya'nın "egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğü" için önemli olduğunu söyledi.

Ancak BBC'ye konuşan genç Rus erkekler endişeli olduklarını paylaşıyor.

St Petersburg'da yaşayan Matvey, "Bunun olmamasını umuyordum. Fakat artık Putin'in geri adam atmayacağı ve bu saçma savaşını son Rus vatandaş ayakata kalana kadar devam ettireceği belli oldu" dedi.

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Evgeny ise, "Herkes korkuyor ve herkes farklı bilgiler paylaşıyor. Neyin doğru olduğunu anlamak çok zor. Kimse hükümete güvenmiyor" ifadelerini kullandı.