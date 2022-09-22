Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden binden fazla kişi gözaltına alındı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakların güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden yüzlerce kişinin Rus polisi tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakların güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden yüzlerce kişinin Rus polisi tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor.
Rus insan hakları kuruluşu OVD-Info, toplamda 1.300 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Gözaltı işlemlerinin en yoğun olduğu bölgelerin St Petersburg ve Moskova olduğu belirtildi.
Irkutsk, diğer Sibirya şehirleri ve Yekaterinburg'da da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Putin'in açıklamasının ardından Rusya'dan tek yönlü uçuşların da hızla tükendiği bildirildi.
İstanbul ve Erivan gibi destinasyonlara uçuş fiyatları hızla yükseldi.
Associated Press'e göre Moskova'dan İstanbul'a veya Dubai'ye tek yön uçuşların fiyatları 9,200 euroya ulaştı.
Sosyal medya ve Google'da "Rusya'dan nasıl ayrılabilirim?" araması rekor kırdı.
Ülkenin sınırlarında uzun kuyrukları gösteren görseller paylaşıldı.
Putin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin derhal göreve çağrılmasını emretti.
Rus lider, Rus bölgelerini korumak için "elindeki tüm imkanları" kullanacağını söyledi.
Bu açıklamadan bir gün önce ise Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki halk, “Rusya’ya katılma referandumu” talep etmişti.
Protestoculara 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir
Moskova Savcılığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada internet üzerinden protestolara katılma çağrı yapan kişilere ve protestolara katılanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini söyledi.
Bu kişilerin silahlı kuvvetlerin itibarını zedeleme, Rus ordusu hakkında "yalan haber" yayma veya çocukları protestoya teşvik etme suçlarından yargılanabileceği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna savaşı hakkında "dezenformasyon" yaymakla ilgili uyguladığı katı kurallardan dolayı ülkede bugüne kadar çok fazla savaş karşıtı protesto düzenlenmedi.
Fakat savaş karşıtı grup Vesna, Putin'in açıklamasının ardından ülkede büyük çaplı bir çağrı yaptı.
Protestoları takip eden grup, Telegram hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda gözaltı olduğunu aktardı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesini protesto eden binden fazla kişi gözaltına alındı/putin-in-rusya-da-kismi-seferberlik-ilan-etmesini-protesto-eden-binden-fazla-kisi-gozaltina-alindi-3522662
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!