Putin'in o anları gündem oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in o anları gündem oldu! - Dünya Haberleri

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar devam ederken, İngiliz medyasında Putin'in yeni görüntüleri gündem oldu.

Putin'in dün Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman ile görüşmesi sırasında çekilen videoda, Rus liderin ayağını sıkça yere vurduğu görüldü.

Putin daha sonra sandalyedeki pozisyonunu ayarladı ve Rahman ile Rusya ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin gelişimi hakkında konuşurken ayağını yere sağlam bastı. Ancak İngiliz medyasındaki haberlerde, Putin'in bacağının seğirmeye devam ediyor gibi olduğu ifade edildi.

Putin'in hareketlerinin, Rahman'ın da dikkatini çekti.

Sağlık uzmanları, politikacılar ve hatta sürgündeki Rus insanları, Putin'in muhtemelen ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini iddia ediyor, hatta son haftalarda da sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Putin'in Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini öne sürülürken, uzmanlar huzursuz bacak sendromunun Parkinson hastaları tarafından sıklıkla görülebileceğini ifade etti.