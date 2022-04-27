Putin'in masası ortaya çıktı: Fiyatı gündem oldu

Rusya, Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı büyük masanın COVID-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia etmişti.
Ancak İtalyan gazetesi Corriere'e konuşan girişimci Renato Pologna, masanın 25 yıl önce yapıldığını ve COVID-19 ile alakası olmadığını söylemişti. Putin'e yakın siyasetçilerde bu masanın tercih edilmemesi de bunun Batılı liderlere gözdağı olarak yorumlanmıştı.
Batı ülkelerinin yaptırımları sonrası bir süredir ortalıkta görünmeyen meşhur masa, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti ile yeniden ortaya çıktı.
İngiliz basını ise ziyareti paylaşırken, meşhur masanın fiyatını da açıkladı. Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı 2,5 metre uzunluğundaki masanın meşe ağacından üretildiği ve benzerinin olmadığı ifade edildi. Masanın değerinin bugünün değeriyle 106 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) olduğu belirtildi.
İLK MACRON'DA KULLANILMIŞTI
Rusya-Ukrayna savaşı öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'i Kremlin'de ziyaret etmiş, görüşmede iki liderin uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmesi gündem olmuştu.
Konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in COVID-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürmüştü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtilmişti.
SCHOLZ DA MACRON İLE AYNI MUAMELEYİ GÖRMÜŞTÜ
Ukrayna-Rusya gerilimini çözmek için kısa süre sonrasında ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz temaslarını sürdürmüştü. Putin - Scholz görüşmesinde de iki lider, Macron'da olduğu gibi uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmişti.
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