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'Ortadan kayboldu' iddiası: Putin'in herkesten gizlediği kızı kayıp mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herkesten gizlenen kızı olduğu düşünülen Svetlana Krivonogikh'ten haber alınamıyor. İngiliz The Sun gazetesi Krivonogikh'in son paylaşımlarının Putin'i kızdırdığını iddia ediyor.

23.12.2021 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Putin'in herkesten gizlediği kızı kayıp mı?
Putin'in herkesten gizlediği kızı kayıp mı?
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000’lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh’ten olan kızı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Luiza Krivonogikh’in ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

İngiliz The Sun gazetesi 18 yaşındaki Luiza'nın, Pandora belgelerine de sızan, eski temizlik görevlisi yeni milyoner annesi Svetlana'nın 4 milyon dolarlık Monte Carlo çatı katı dairesi paylaşımları sonrası ortadan kaybolduğunu iddia etti. Ancak ne Putin'den ne de Krivonogikh'ten iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

PUTIN İLE SVETLANA KRIVONOGIKH'İN İLİŞKİ İDDİALARI

Basına göre Putin ile Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonlarına doğru başladı ve olimpiyatçı Alina Kabaeva ile ilişkisi başladığında sona erdi.

Aynı dönemde Luiza dünyaya geldi ve kısa süre sonra Svetlana Krivonogikh Monte Carlo'daki lüks daireye taşındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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