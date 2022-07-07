Putin - Macron konuşması ortaya çıktı: Şu an spordayım

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekibi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından hemen önce Putin ile Macron arasındaki konuşmayı kaydetti. "Bir Başkan, Avrupa ve Savaş" adlı belgeselde yayınlanan kayıtlarda, iki liderin ara ara gerginleşen sohbetleri de paylaşıldı.

Belgeselde, Putin'in Zelenskiy için yalancı dediği ardından ise Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların önerilerinin dikkate alınması gerektiğini söylediği duyuluyor.

Konuşma bu aşamada gerilirken, Macron araya girerek "Avukatınızın hukuku nereden öğrendiğini bilmiyorum. Egemen bir ülkede yasa metinlerinin demokratik olarak seçilmiş yetkililer tarafından değil, ayrılıkçı gruplar tarafından önerildiğini size hangi avukat söyledi onu da bilmiyorum. Ama ayrılıkçıların önerileri umurumuzda değil" diyor.

Konuşmanın sonlarına doğru Macron, Putin'in Biden ile olası görüşmesine ilişkin konuşurken Rus lider Devlet Başkanı Putin "Dürüst olmak gerekirse, buz hokeyi oynamak istedim ve burada sizinle spor salonundan egzersizlere başlamadan hemen önce konuşuyorum. Önce danışmanlarımı arayacağım" diyerek Macron'un sonra araması gerektiğini ima ediyor ve konuşmayı sonlandırıyor.

MACRON'UN SAVAŞ SIRASINDAKİ ARABULUCU ROLÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya - Ukrayna savaşında diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ılıımlı mesajlar vermeye çalışıyor.

Macron geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirmişti. "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim" diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti. Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." demişti.

Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.