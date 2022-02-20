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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna krizine yönelik telefonda görüştüğünü açıkladı

Görüşmede tırmanan krize yönelik diplomatik çözüm arayışlarının ele alındı belirtildi. Putin, Macron'a gerginliğin sebebinin Donbass'taki Ukrayna kuvvetlerini olduğunu söyledi.

Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik taleplerini ciddiye alması ve bu taleplere somut yanıt vermesi gereğini yineledi.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un barışı korumak ve gerginlikten uzak durmak için tüm faydalı adımların atılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Macron ile Putin ateşkese varmak amacıyla önümüzdeki saatlerde çalışma grubu toplantısı yapmayı denemeyi kabul etti.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kısa bir süre önce yaptığı görüşmede de Rusya-Ukrayna krizini ele almış, gerginliğini azaltılmasını yollarını tartışmışlardı.