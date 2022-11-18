Putin ile Biden görüşecek mi?

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında zirveye yönelik herhangi bir konuşma olmadığını belirtti.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI

Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" diye cevaplamıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.