Putin: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıyayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana "en tehlikeli" yıllarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Perşembe günü, her yıl düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısına katılan Putin, hiçbir zaman nükleer silah kullanımı konusunda “proaktif” bir şey söylemediklerini, buna karşın Batılı liderlerin dile getirdiği yorumlara kinayelerle cevap verdiklerini ifade etti.
Putin, daha önce de tekrarladığı gibi Rusya’nın kendisini korumak adına “mümkün olan tüm araçları” kullanacağı konusunda uyardı.
Rus lider, Batılı ülkelerin Rusya’nın bağımsızlığını ve benzersizliğini inkar etmesini “tehlikeli, kanlı ve kirli oyun” olarak yorumladı ve Batı'nın dünya meseleleri üzerindeki "tam egemenliğinin" artık sona erdiğini savundu.
“Tarihi bir an” yaşandığını ileri süren Putin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en tehlikeli" ve öngörülemez yıllarla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
Putin, Batı’nın dünyayı yönetmek için “umutsuzca hareket ettiğini” ifade etti ve "Gözlerimizin önünde bir gelecek dünya düzeni kuruluyor" dedi. Ayrıca ABD öncülüğündeki Batı'yı da Rusya'yı yok etmeye çalışmakla suçladı.
Putin'in dünyasında pişmanlığa yer yok
Steve Rosenberg – BBC Rusya Editörü
Bugün gördüğümüz ve işittiklerimiz Vladimir Putin’e göre dünyaydı. Rusya’nın pirüpak olduğu, Batı’nın ise Ukrayna’daki savaştan tutun da küresel dünya krizine kadar pek çok şeyden sorumlu olduğu bir dünya.
Yaptıklarından kesinlikle pişman olmayan - ya da pişmanlığı varsa bile bunları kamuoyuna duyurmaya hazır olmayan bir Kremlin lideri gördük.
Ve dahası, Vladimir Putin bizim için olup bitenlerle ilgili sahip olduğu paralel gerçekliğini resmetti. Batı'yı Ukrayna'daki savaşı "ateşlemekle" suçladı; yeni dünya düzeninin "hukuk ve adalete" dayanması gerektiğinde ısrar etti. Bu sözler, sekiz ay önce egemen ve bağımsız bir ulusa yönelik geniş kapsamlı bir işgal başlatan bir devlet başkanından geldi.
Rusya'nın nükleer silah kullanımı tehditiyle haksız yere suçlandığını iddia etti. Putin yine de Rusya'nın cephaneliğinde bulunan her silahı kullanmaya hazır olacağına dair ayrıntısı olmayan birkaç ipucu verdi.
Benim için belki de en çarpıcı yorum Putin'in “özel askeri operasyonda” mağdur olduklarını kabul ettiği 'kayıplar' hakkındaydı.
“Her zaman kaybedilen insan hayatlarını düşünüyorum” dedi. Ancak bu konuda söylediği tek şey buydu. Daha sonrasında ise kendisine göre Rusya’nın “egemenliğinin güçlendirilmesi" de dahil elde edilen büyük kazanımlara değindi.
Pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi yok. U dönüşüne dair hiçbir sinyal yok.
Öte yandan Putin Çarşamba günü ülkesinin gerçekleştirdiği yıllık nükleer tatbikatı izledi.
Rusya, sekizinci ayını geride bırakan Ukrayna savaşı sırasında ilk kez bir nükleer tatbikat gerçekleştirmiş oldu.
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Putin: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıyayız/putin-ikinci-dunya-savasi-ndan-bu-yana-en-tehlikeli-yillarla-karsi-karsiyayiz-3533590
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