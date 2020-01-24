Putin hakkında espri yapan Rus komedyen ülkeden kaçtı

24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin, Hz İsa ve Hz. Meryem hakkında espriler yapan bir Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, ülkesinden ayrıldığını açıkladı.
25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov, tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından incelendiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.
Yetkililer, Dolgopolov'un "inananların duygularını incittiğine' dair şikayet aldıklarını açıkladılar.
Rusya İçişleri Bakanlığı, polisin söz konusu performansları incelediğini doğruladı.
Bakanlık'tan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Polis memurları inceleme yürütüyorlar, sonuçları hukukun gerekleri doğrultusunda belirlenecek" ifadeleri yer aldı.
Perşembe günü Instagram hesabından bir fotoğraf yayımlayan Dolgopolov, "Vardık. Güvendeyiz, hoşçakalın. Desteğiniz için teşekkürler!" mesajını paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B7qdCWjqJP6/
St Petersburg şehrinde bulunan küçük bir bardaki tek kişilik komedi gösterisi kapsamında, Dolgopolov'un Şubat ayında Putin ve destekçileri hakkında espri yaptığı belirtiliyor.
"Nüfusumuz iki kampa bölündü" diyor. "Bir yanda Putin'i destekleyenler, diğer yanda okuyabilen, yazabilen ve mantıklı sonuçlara varabilenler."
YouTube'a yüklenen performansın kayıtlarında komedyenin, Hz İsa ve Hz. Meryem ile ilgili de espri yaptığı duyuluyor.
Rusya'da Putin yönetimi altında "dini duyguları incitmeye" karşı ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni korumaya yönelik katı yasalar çıkarıldı.
Dolgopolov, sosyal medya üzerinden, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan St Petersburg'daki HopHead Barı'na gönderilen ve organizatörlerden komedyenin performansını teyit etmeleri istenen bir mektubu da paylaştı.
Komedyen, Rus televizyon kanalı Current Time'a yaptığı açıklamada, bir kişinin gösterinin yapılacağı mekana gelerek, çalışanları sorguya çekmesi nedeniyle, yakın zamanda Moskova'daki performansını sahneye çıkmak üzereyken iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.
"Sadece espri yaptığım için eziyet edilmeyi beklemiyordum" dedi.
Komedyen, BBC'ye yaptığı açıklamada, performansları nedeniyle hapse atılmaktan korktuğunu söyledi:
"Ben sadece bir çocuğum. Espriler yapıyorum, çizgi roman okuyorum, video oyunları oynuyorum… Nasıl olur da hapse girerim? Tamamen saçmalık ve korkudan ölüyorum."
"Şu an nerede olduğumu açıklayamam, çünkü bunun beni bir şekilde kötü etkilemesinden korkuyorum. Ancak inançlarım nedeniyle hapse atılmayacağımın garanti edilmesi halinde dönebilirim."
Komedyenin avukatı Leonid Solovyov, müvekkilinin ülkeyi terk ettiğini doğruladı, ancak detay vermedi.
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