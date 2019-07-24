Putin'in konvoyunun havaalanından şehre giderken geçtiği yola, teller ve banda sarılmış şişe ile içine taş koydukları bir ayakkabı kutusunu kablolarla "patlayıcı süsü" vererek bırakan iki kişinin olayın ertesi günü yakalandıkları ve gözaltına alındıkları bildirildi.

Yekaterinburg Polis Sözcüsü Valeri Gorleyıh, gözaltına alınan kişilerin alkolik olduklarını, daha önceden sabıka kayıtlarının olduğunu, kendi ifadeleriyle "mayın ya da patlayıcı süsü verilmiş" kutuyu, güvenlik güçlerinin ne kadar etkili çalıştıklarını sınamak için yola koyduklarını belirtti.

Ayrıca iki sanığın, kendilerini daha önce işledikleri suçlar yüzünden yakalayan polis görevlilerini "cezalandırmak" istedikleri belirtildi.