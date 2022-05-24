Putin'e suikast iddiası!

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Ukrayna'nın üst düzey askeri istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararından kısa bir süre sonra bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu söyledi.

Kyrylo Budanov, Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda'ya verdiği demeçte Mart ayında "Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu" öne sürdü.

Budanov şunları söyledi;

"Putin'e suikast girişiminde bulunuldu. Hatta kısa bir süre önce Kafkasya temsilcileri tarafından saldırıya uğradığı söyleniyor. Bu gizli bir bilgi, kesinlikle başarısız bir girişimdi ama gerçekten oldu. Yaklaşık 2 ay önceydi.

Budanov, gazeteye verdiği demeçte Putin hakkında doğrulanmamış bilgiler yaydı ve son iddiasını destekleyecek kanıt sunmadı.

Yaklaşık bir hafta önce Putin'in sağlık durumun kötüleştiğini iddia etti, yıl sonuna kadar bir liderlik değişikliği beklediğini söyledi.