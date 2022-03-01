Putin'e sert tepki: Barbarca taktikler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyeceklerini belirten Johnson bunu yapmalarının Rusya ile direkt çatışmaya girmelerine sebep olacağını söyledi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösterdi, Prens Charles, Ukrayna'nın işgalini "vahşice saldırı" olarak nitelendirdi.