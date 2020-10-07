Putin'e doğum günü hediyesi: Hipersonik füze test edildi!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 68. yaş gününde, dünyanın tedirginlikle takip ettiği hipersonik Zirkon seyir füzesinin test edildiği açıklandı. Putin, seyir füzesinin fırlatılmasının ardından, “Bu tüm Rusya için büyük bir olay’ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telekonferans yolu ile toplantı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede Gerasimov, Putin’e dün Beyaz Deniz’de, Amiral Gorşkov gemisinden 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesinin ateşlendiğini ve füzenin 450 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğunu aktardı.

Putin, Valery Gerasimov'dan fırlatma ile ilgili bilgileri aldıktan sonra testi yorumlayarak, "Bahsettiğiniz Zirkon füzesinin başarıyla test edilmesi sadece Rusya Silahlı Kuvvetleri için değil aynı zamanda tüm Rusya için önemli bir olay. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yeni silah uzun vadede ülkemize savunma kabiliyeti sağlayacak" dedi.

Putin değerlendirmesinin ardından füzeyi geliştiren Rus mühendislere ve Rusya Savunma Bakanlığı’na teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Füzenin 8 Mach hızla dakikada 160 kilometre kat ettiğini söyleyen Gerasimov bu testin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Rusya’nın geliştirdiği 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesinin ilk testlerinden sonra geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD’nin önüne geçtik" açıklaması yapmıştı.

PUTİN'DEN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 68'inci yaş günü nedeniyle Rus devlet ajansı TASS'a özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, ebeveynlerinin vefatının 20 yılda özel hayatındaki en büyük kaybı olduğunu ifade ederek, "Ebeveynlerim vefat etti. Bu yolun hemen başlangıcında. En büyük kaybım. Kadere inanıyorum. Ölümleri kaderdir" dedi.