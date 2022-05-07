Putin'e ait olduğu iddia edilen süper yat İtalya'da bloke edildi

Rusya lideri Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen 650 milyon Euro değerindeki Scheherazade isimli yata İtalya'da mal varlığı dondurma işlemi uygulandı.
140 metrelik yat, geçen Eylül'den bu yana İtalya'nın Toskana bölgesindeki Marina di Carrara limanında bakımdaydı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Avrupa Birliği'nin önde gelen Rus yöneticilere yaptırım kararları almasıyla Scheherazade isimli yat da mercek altına alınmıştı.
Hapisteki muhalif Rus lider Alexey Navalni'nin destekçileri süper yatın Putin'e ait olduğunu iddia ediyordu.
ABD'li New York Times gazetesi de geçen Mart ayında yatla ilgili detaylı bir haber hazırlayarak "En büyük yatlar dünyasında (140 metreden uzun yalnızca 14 tane var) Scheherazade, olası sahibi bilinmeyen tek yat olarak özel bir yere sahip" demişti. Gazeteye konuşan bazı ABD'li yetkililer de yatın Putin'e ait olabileceğini savunmuştu.
New York Times son olarak geçen Salı günü, olası yaptırımlardan etkilenmemek için Scheherazade'ın denize açılması planları yapıldığını yazmıştı. Bu haberden birkaç gün sonra, Cuma akşamı İtalya hükümeti yatın bloke edildiğini açıkladı.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Yaklaşık 650 milyon Euro değerindeki, Cayman Adaları bayraklı Scheherazade (IMO 9809980) teknesine, mal varlığı dondurma işlemleri uygulanmıştır" denildi.
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, yatın sahibinin "Rus hükümetinin önde gelen isimleriyle ve AB'nin yaptırım kararı aldığı kişilerle önemli ekonomik ve ticari bağlantılara" sahip olduğunu ve bu nedenle blokaj kararı alındığını açıkladı.
Bakanlık yatın sahibinin kimliğini açıklamadı ancak bu kişinin AB'nin yaptırım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunduklarını bildirdi. AB'nin bu konudaki kararına kadar yatın bloke edilmesi kararlaştırıldı.
İtalya basınına göre 140 metre uzunluğundaki, 6 katlı yatta 2 helikopter pisti, yüzme havuzu ve spa'lar da bulunuyor. Yatın İtalya'daki bakım maliyeti 6 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İtalya'da daha önce de, AB'nin yaptırım kararlarına dahil ettiği Rus oligarkların yat ve mülklerine el koyulmuştu.
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Putin'e ait olduğu iddia edilen süper yat İtalya'da bloke edildi/putin-e-ait-oldugu-iddia-edilen-super-yat-italya-da-bloke-edildi-3430930
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