Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Sberbank Yöneticisi German Gref ile birlikte Artificial Intelligence Journey Yapay Zeka Forumuna katıldı.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen konferansa Rus Sberbank’ın sesli yanıt sistemi olan "Afina" isimli yapay zeka "Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Putin ile birlikte konferansa katılanların tebessüm ettiği soruya Rusya lideri Putin cevap verdi. Putin yapay zekanın ülke yönetmesine karşı olduğunu belirterek bunun nedenlerini sıraladı.
Putin cevabında, “Umarım olmaz, şimdilik asla. Nedenini de açıklayayım. Her halükarda, adı üstünde yapay zeka. Ne olduğunu görüyorsunuz, kelimenin kendisi yapay. Yapay olan hiçbir şeyin, buna yapay zeka da dahil, yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusu yoktur. Tüm bunlar vatandaşların, ülkelerinin iyiliği için karar alıp uygulamak konusunda belli başlı yetkiler verdiği kişilerin sahip olması gereken son derece önemli özellikler” ifadelerini kullanarak ülkeyi yönetenlerin yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusunun olması gerektiğine dikkat çekti.
'DEVLET BAŞKANI MAKİNELERİN DEĞİL, İNSANLARIN ÇIKARINA KARAR ALIR'
Putin yapay zekanın toplumun ihtiyaçlarına duygu eksikliği nedeniyle cevap veremeyeceğini ifade ederek, “Kendi deneyimimden de biliyorum, bazen tamamen rasyonel değilmiş gibi görünen kararlar vermeniz gerekir. Tarih, kültür, mevcut uygulama ve vatandaşların beklentileri, arzularından yola çıkarak bu kararların alınması gerektiği durumlar olur. Bu kararlar bazen toplumsal alanda sözgelimi emeklilik, sağlık hizmetleri ve insan hayatının diğer alanlarında mantıksız gelebilir. Ancak bunlar gerçek bir insan olan devlet başkanı tarafından bir nedene dayandırılmıştır, zira gerçek bir insan olan devlet başkanı makinelerin değil, canlı insanların çıkarına kararlar alır ve özellikle de bunu düşünmesi gereklidir” diye konuştu.
'KAZAKİSTAN, RUSYA'NIN EN YAKIN MÜTTEFİKİ'
Rusya’nın teknolojik gelişmeleri için gerekli tüm yatırımları yaptıklarını, fakat insanların hayatlarının modemlere bağlı olmasının büyük riskler taşıdığını ifade eden Putin konferansa katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e de selamlama konuşması yaptı. Kazakistan’ın Rusya’nın en yakın müttefiki olduğunu söyleyen Putin, “Kazakistan Devlet Başkanının bugünkü toplantıya katılması bizim için çok şey ifade ediyor. Konferansa katılan kişinin Kazakistan’ın başı olmasından dolayı çok memnunum. Çünkü Kazakistan bizim en yakın müttefikimiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!