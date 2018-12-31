Putin'den Trump'a yeni yıl mesajı: 'Diyaloğa hazırız'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a yolladığı yeni yıl mektubunda "pek çok farklı konuda" diyaloğa açık olduğu mesajını verdiği bildirildi.
Kremlin'in açıklamasında, "Vladimir Putin, (Rusya-ABD) ilişkilerinin stratejik istikrarın ve uluslararası güvenliğin sağlanmasında en önemli faktör olduğunun altını çizdi" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"(Putin) Rusya'nın pek çok farklı konuda ABD ile diyaloğa açık olduğunu teyit etti."
Kasım ayında Trump, Putin ile Arjantin'deki G20 zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşmeyi, Rusya'nın Ukrayna gemilerine el koymasının ardından iptal etmişti.
Trump ve Putin, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te de bir toplantı gerçekleştirmedi.
İki liderin tek ortak zirvesi Temmuz ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de meydana geldi.
Moskova, ABD ile gündeme getirmek istediği en önemli konulardan birinin, Washington'ın Soğuk Savaş döneminde imzaladığı nükleer anlaşma olduğunu belirtti.
Trump, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov'un 2019'da yeni bir zirvede görüşme olasılığının ABD'ye bağlı olduğunu söylediği bildirilmişti.
Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yazdığı yeni yıl mektubunda ise, Suriye hükümetine ve "devletin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için terörizmle mücadele eden halka" yardıma devam etme sözü verdi.
Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de yeni yılını kutladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.
Putin'in, Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği mesajda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı" ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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