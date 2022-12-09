Putin'den nükleer açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Nükleer konusunda sert mesajlar veren Rus lider "Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yer yüzünden silinecektir" dedi.

Rus petrolüne tavan fiyat konusunda ise Putin "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların da sürdüğünü belirterek, yeni mahkum takas ihtimali için "Her şey mümkün" dedi.

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