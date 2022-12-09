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Haberler Dünya Putin'den nükleer saldırı iddiasına ağır tehdit: Yeryüzünden sileriz! - Son dakika haberler

Putin'den nükleer açıklaması: Yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi. Rus petrolüne tavan fiyata ilişkin ise Putin "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş: 09.12.2022 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
Putin'den nükleer saldırı iddiasına ağır tehdit: Yeryüzünden sileriz! - Son dakika haberler
Putin'den nükleer açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" diye konuştu.

Nükleer konusunda sert mesajlar veren Rus lider "Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yer yüzünden silinecektir" dedi.

Rus petrolüne tavan fiyat konusunda ise Putin "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların da sürdüğünü belirterek, yeni mahkum takas ihtimali için "Her şey mümkün" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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