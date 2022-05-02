Putin'den Ramazan Bayramı mesajı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Putin tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Her Müslüman için önemli olan Ramazan ayının bittiğini işaret eden bu geleneksel bayram, insancıl ideallere, dindarlığa ve merhamete bağlılığı sembolize ediyor.

Kalıcı manevi değerlere bağlı Rusya'daki Müslümanlar, toplumda uluslararası barış ve uyumun güçlendirilmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına değerli katkı sağlıyor."