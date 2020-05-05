Putin'den Kim Jong Un'a madalya!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 'Büyük Anavatan Savaşı'nın 75. yılı' madalyası verildi.

2. Dünya Savaşı´ndan Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75´inci yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen madalya, Facebook üzerinden duyuruldu.

Kuzey Kore´deki Rusya Büyükelçiliği´nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon´a takdim edildiği açıklandı.

Madalyanın Kim Jong-un´a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi. 1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük askeri ve ekonomik destek sağlamıştı.