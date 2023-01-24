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Haberler İş-Yaşam Putin'den ilaç fiyatları açıklaması

Putin: 'Üretimdeki artışa rağmen ilaç fiyatları artıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki ilaç üretimindeki artışa rağmen, bazı ilaçların fiyatının artığını söyledi. Putin, "Bazı ilaçlarda açık var ve fiyatlar arttı. Zamanında, belirli dönemlere yönelik stok oluşturulması gerekiyor" dedi

Giriş: 24.01.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Putin'den ilaç fiyatları açıklaması
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede ilaç sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus yapımı ilaçların, ülkedeki pazarda yüksek paya sahip olduğuna işaret eden Putin, "Geçen yılın ilk üç çeyreğinde ilaç üretimini yüzde 22 artırdık ve pazarın yüzde 60'ı Rusya'da üretilen ilaçlara ait" ifadesini kullandı.

Ülkedeki ilaç fiyatlarının buna rağmen arttığına dikkati çeken Putin, "Ancak bazı ilaçlarda açık var ve fiyatlar arttı. Zamanında, belirli dönemlere yönelik stok oluşturulması gerekiyor" dedi.

Putin, Rusya'nın dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri olduğunu belirterek, "Doğal gazı, yüksek talebin olduğu kış ve sonbahar dönemlerini geçirmek için yeraltı depolama tesislerine pompalıyoruz. Perakende sektörü için de aynısını yapıyoruz. İlaç sanayisinde elbette farklı nüanslar var ancak aynı yaklaşım sergilenebilir" diye konuştu.'

Söz konusu yaklaşımın ilaç pazarını daha dengeli bir hale getireceğini aktaran Putin, Rusya'nın ilaç ithalatında kısıtlamalar uygulamadığını ve çok sayıda yabancı şirketle ortak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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