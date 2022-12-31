Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Putin'den geri adım: O ödemelere yeniden izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Giriş: 31.12.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Putin'den geri adım: O ödemelere yeniden izin verdi
Putin'den geri adım
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

SEVKİYATIN TEKRAR BAŞLAMASI ANLAMINA GELMİYOR

Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2022 yılında dünya gündemine ​damga vuran olaylar
2022 yılında dünya gündemine ​damga vuran olaylar
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
Ukrayna'da patlama sesleri
Ukrayna'da patlama sesleri
Türkiye - ABD ilişkilerinde 2023 beklentileri
Türkiye - ABD ilişkilerinde 2023 beklentileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.