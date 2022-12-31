Putin'den geri adım

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.