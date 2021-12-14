Putin'den flaş NATO açıklaması

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Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki Ukrayna gerilimi sürüyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'nın güvenliği konusunda NATO ile müzakerelerin 'bir an önce' başlamasını istediğini belirtti.

Gün içerisinde Rus lider Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmüştü. İkili görüşmede Avrupa, ABD ve NATO ile gerilimi ele almıştı.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

ABD istihbarat yetkilileri, 175 bin Rus askerinin Ukrayna'yı gelecek yılın başında işgal etmeyi planladığını belirtmişti. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddederek Batının 'Rusyafobi'den muzdarip olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.