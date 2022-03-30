Putin'den flaş kararname: Yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2025'ten itibaren devlet kurumlarının kritik altyapılarında yabancı yazılım kullanmasını yasaklama kararı aldı.

Putin ayrıca 31 Mart'tan itibaren, devlet kurumlarının kritik altyapılarında onayı olmaksızın yabancı cihaz alımlarının yasaklanmasına karar verdi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uygulaması sonrası "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamanın ertesi haftası uygulamalar ülkede tamamen yasaklanmıştı.