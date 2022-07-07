Putin'den Batı'ya 'hodri meydan'

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Putin parlamento üyelerine açıklamalarda bulundu.

Rus lider, "Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Ne dersiniz, bırakın denesinler. Batı'nın bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini defalarca duyduk. Bu Ukrayna halkı için bir trajedi. Ancak görünüşe göre her şey buna doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

Batı'nın 'totaliterliğe doğru yozlaştığını' öne süren Putin, "Bu çok kutuplu bir dünyaya geçişin başlangıcıdır. Batı, Rusya'yı kontrol etmekte başarısız oldu" dedi.

Yaptırımların kendilerine zorluk yarattığını ama tahmin edilen ölçüde olmadığını söyleyen Putin, "ABD'nin öncüsü olduğu Batı dünyası özellikle son 10 yıldır çok agresif bir Rusya politikası yürütüyor" diye konuştu.

Putin, barış görüşmelerini reddetmediklerini; ancak süreç uzadıkça kendileriyle anlaşmanın zorlaştığını belirtti.