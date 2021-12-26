Putin'den Batı ve NATO'ya sert çıkış!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Batı'nın NATO'nun Ukrayna'ya genişlemesini önleyen güvenlik garantileri konusundaki baskısını yerine getirmemesi halinde bir dizi seçeneği düşüneceğini söyledi.

Batı'yı talepleri karşılamak için hızlı hareket etmeye çağıran Putin, Batı'nın "ülkemizin eşiğinde" "saldırgan" gibi açıklamaları sürdürmesi halinde Moskova'nın "yeterli askeri-teknik önlemler" alacağı konusunda uyardı.

Moskova'nın bu tepkisinin ne olabileceği sorulduğunda Putin, "Çeşitli şeyler olabilir. Askeri uzmanlarımızın bana sunduğu tekliflere bağlı" dedi.

PUTİN: YAPICI BİR CEVAP UMUYORUM

Putin, Rusya'nın taleplerini Batı'dan yapıcı bir cevap umuduyla sunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Putin, NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair sözünde durmadığını ve güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, bu ayın başlarında Putin ile yaptığı görüşmede Putin'i, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyarmıştı.