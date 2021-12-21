Putin'den Batı ülkelerine sert tepki

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Rusya'nın Batı ülkeleri ile yaşadığı Ukrayna gerilimi sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı Avrupa'daki gerilimi tırmandırmakla suçladı ve Rusya'nın

herhangi bir saldırganlığa 'gerektiği kadar' yanıt vereceğini ve ordusunu daha da geliştirebileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine de tepki göstererek ülkesinin güvenliği için her türlü hakka sahip olduklarını vurguladı.

Putin ayrıca ABD'yi 'sözlerini yerine getirmesine güvenilemez' bir ülke olarak tanımladı.