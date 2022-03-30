Putin'den Almanya ve İtalya'yla 'ruble' görüşmesi

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, “Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

Putin’in Scholz’u dün İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna’daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.

Kremlin’den yapılan bir diğer açıklamada da Putin’in, Draghi’nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Putin dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da telefonda görüşmüştü. Görüşmede Macron, Rus gazının ücretinin ruble ile ödenmesinin imkansız olduğunu söylemişti.