Putin-Esad görüşmesi: Suriye'deki "yabancı güçler" eleştirisi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı, “uluslararası toplum tarafından da ne özgür ne de adil” görülen Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik etmesinin ardından, yorum ikilinin Rusya'nın başkentinde Moskova'daki görüşmesi sırasında geldi.

Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin’den yapılan açıklamada Vladimir Putin, "Teröristler çok ciddi bir hasar aldı ve sizin liderliğinizdeki Suriye hükûmeti bölgelerin yüzde 90'ını kontrol ediyor." dedi.

“Rusya’nın desteği” ile Esad yönetimi, 2011’de başlayan iç savaş sırasında protestocular ve kendisini devirmeye çalışan isyancılara kaybettiği toprakların neredeyse tamamını aldığı Reuters tarafından aktarıldı.

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla ve daha ötesindeki muhalif ve isyancı hareketlerle birlikte Suriye 2011 yılından beri birden fazla farklı aktörün dahil olduğu bir iç savaş yaşadı.

Yönetim tarafından şiddetle bastırılan protestolarla birlikte yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ederken Esad iç savaştan bu yana iktidarının galibiyetini genişleten ikinci oyunu alarak yedi yıl için daha yemin etti.

Moskova'da Putin ile son görüşmesini 2015'te yapan Beşar Esad, Rus lidere, Suriye'ye insani yardım ve "terörizmin yayılmasını" durdurma çabaları için teşekkür etmişti.

Rus ve Suriye ordularının Suriye'nin “başarısı olarak adlandırdığı şeye” övgüde bulundu.

Bazı ülkelerin, Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar da "insanlık karşıtı" ve "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.