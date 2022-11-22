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Putin: Batılı ülkelerin profesyonellikten uzak politikaları küresel gıda krizine yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda sorunu yaşayan ülkelere yardım etmeyi sürdüreceklerini belirterek, yaptırım baskısı ve küresel gıda sorunu nedeniyle Rusya'nın gıda üretiminin daha da önemli hale geldiğini söyledi. Batılı ülkelerin, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler sebebiyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ettiklerini belirtti

Giriş: 22.11.2022 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Putin batılı ülkeleri suçladı
Putin batılı ülkeleri suçladı
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarım sektörüyle ilgili yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'nın gıda güvenliğinde önemli yer tutan ürünleri tedarik edebildiğini anlatan Putin, "Tahıl, şeker, bitki yağı, balık ürünleri ve diğer çok sayıda ürünü sağlayabiliyoruz. Et ve et ürünlerinde de iç piyasanın yanı sıra 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Küresel piyasada yaşanan gıda kriziyle ilgili Batılı ülkeleri suçlayan Putin, "Bazı batılı ülkelerin maceracı, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, yaptırım baskısı ve küresel gıda sorunu nedeniyle Rusya'nın gıda üretiminin daha da önemli hale geldiğine işaret ederek, "Yaptırımlardan önce de bazı devletler ve küresel şirketlerin, piyasadaki tekel pozisyonlarını kullanarak, pazarları agresif bir şekilde fethetmek ve rakiplerini sınırlamaya çalıştıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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