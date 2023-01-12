HABERTURK.COM

Hükümet üyeleriyle 2023 yılının ilk toplantısını düzenleyen Putin, konuşmasında 'dış baskılara rağmen egemenlik ve bağımsızlık' mesajı verdi.

Toplantıya dair devlete ait haber ajansı RIA'nın paylaştığı videoda ise Putin'in Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u azarladığı görüldü.

Videoda Putin, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Manturov'a yapması için görevlendirildiği bir işin çok uzun sürmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Reuters'a göre Manturov, devlet havayolu Aeroflot ile 175 milyar ruble değerinde (2,56 milyar $) anlaşmayı tamamlamakla görevlendirildi. Ancak yaptırımlar ve Ukrayna'daki savaşın uzaması ile birlikte askeri teçhizat talebinin artmasıyla zor dönemden geçen Manturov bunu beklenen zamanda gerçekleştiremedi.

Görüntülerde, Manturov masasına bakarken Putin alaycı bir şekilde el kol hareketleri yaparken görülüyor. Putin konuşmada Manturov'a "Ee? Bu ne zaman çözülecek? Denis Valentinovich, her şeyiniz hazır ama sözleşme yok. Size söylüyorum. Sözleşme olmadığını biliyorum. Neden aptalı oynuyorsun? Sözleşmeler ne zaman yapılacak? Şirket yöneticileri bana sözleşme olmadığını söylüyor" diyerek de tepki gösteriyor.

Azarlama yaklaşık bir dakika sürerken toplantıdaki 12 kişinin sessiz kaldığı ve bazılarının evrak işlerine dalmış gibi göründüğü de dikkatleri çekti. Putin daha sonra Manturov'a teslim etmesi için 1 ayı olduğunu söyledi ve diğer konulara değindi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.