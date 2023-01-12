Azarlama yaklaşık bir dakika sürerken toplantıdaki 12 kişinin sessiz kaldığı ve bazılarının evrak işlerine dalmış gibi göründüğü de dikkatleri çekti.

Putin daha sonra Manturov'a teslim etmesi için 1 ayı olduğunu söyledi ve diğer konulara değindi.

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