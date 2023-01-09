Putin o sözleşmenin feshini istedi

Putin'in, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya sunduğu tasarıda, Rusya Federasyonu adına Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999'da Strazburg'da imzalanan Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin feshedilmesi istendi.

Tasarı gerekçesinde, Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'ndaki (GRECO) üyeliğine son vermesi nedeniyle söz konusu tasarının hazırlandığı ve bu tür koşulların Rusya için kabul edilemez olduğu belirtildi.​​​​​​​

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