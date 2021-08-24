Putin'den Afganistan açıklaması

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Putin iktidardaki Birleşik Rusya partisinin kongresinde konuştu.

Putin, "Silahlı kuvvetlerimizi bir çatışmada konuşlandırmak şöyle dursun, Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmeyi planlamadığımızı söylemeye gerek yok" dedi.

"SSCB'nin o ülkede kendi tecrübesi vardı. Biz gerekli dersleri çıkardık."

Dönemin Kabil yönetiminin davetini gerekçe göstererek 1979 yılında Afganistan'ı işgal eden SSCB, 10 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etti. Afganistan savaşı, SSCB'nin yenilgisiyle sonuçlandı ve bu tarihten itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı. 1991 yılında da dağıldı.