Peskov'dan Putin'in Ankara ziyaretine ilişkin açıklama

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya ziyareti için bir hazırlığı olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "Önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti için hazırlık yapılmıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'askeri operasyonu' hakkında konuşan Peskov, "Ukraynalılar yetenekli, barışçıl insanlar ve Rusya ile akraba bir halk ama çok uzun süre kandırıldılar.Rusya Batı'ya bağırmaya ve yeni güvenlik ilkeleri üzerinde anlaşmaya çalıştı ama olmadı bizi gerçekten dinlemediler" dedi.

Peskov, "Kazanacağımızdan eminiz, Rusya'nın varlığı kolektif Batı için rahatsız edici. Her savaş barışla biter ve bu dünya Rusya'nın sesinin duyulacağı bir dünya olacaktır." ifadelerini kullandı.