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Haberler Dünya Son dakika: Putin ameliyat mı olacak?

İngiliz basını yazdı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ameliyat mı olacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 2 ayı aşkın süredir devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiliz basınında yer alan haberde ameliyat olacağı iddia edildi.

01.05.2022 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Putin ameliyat mı olacak?
Putin ameliyat mı olacak?
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HABERTURK.COM

Kremlin içinden bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser ameliyatı olacağını, günlerce Ukrayna'daki savaşın kontrolünden vazgeçmek zorunda kalabileceğini öne sürdü.

Putin'in ameliyat olurken ve iyileşirken, koltuğunu Güvenlik Konseyi Başkanı ve eski istihbarat başkanı Nikolai Patruşev’e bırakacağı iddia edildi.

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, 70 yaşındaki Patruşev'in Putin'i Kiev'in neo-Nazilerle dolu olduğuna ikna eden eden kişi olduğu belirtildi.

İddia popüler Telegram hesabı General SVR'de ortaya çıktı. İddianın kaynağının ise Kremlin'den üst düzey bir yetkili olduğu belirtildi.

"ACİLİYETİ YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kaynak, "Putin'in ameliyat olması önerildi. Özel bir aciliyet yok gibi görünüyor, ancak ertelenemez de." dedi.

General SVR'in aktardığına göre Putin, Rusya'nın Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs'tan önce ameliyat olmayacak.

Diğer yandan haber, Putin'in Ukrayna'ya karşı topyekûn bir savaş başlatacağı ve toplu seferberlik emri vereceği iddialarının ardından geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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