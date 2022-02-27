Putin, Aliyev'le telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki askeri operasyonu konuştu.

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