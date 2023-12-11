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        Haberler Dünya Putin adaylığını resmen bildirdi

        Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçimindeki adaylığını resmen bildirdi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:03
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        Putin adaylığını resmen bildirdi
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        Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasalara uygun şekilde Putin'in devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair bildiri aldık." dedi.

        Ülkenin Federasyon Konseyi, 7 Aralık'ta devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak, seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını 8 Aralık'ta duyurmuştu.

        Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #rusya
        #putin
        #dünya
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