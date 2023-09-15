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        Haberler Dünya Putin, 'ABD’nin her şeyi yaptırımlarla ya da güç kullanarak çözmeye çalıştığını' belirtti

        Putin, 'ABD’nin her şeyi yaptırımlarla ya da güç kullanarak çözmeye çalıştığını' belirtti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin her şeyi ekonomik yaptırımlar yoluyla, tehdit ederek ya da güç kullanarak çözmeye çalıştığını" söyledi. Putin, hiçbir zaman müzakereleri reddetmediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:59
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        Putin'den ABD'ye suçlama, müzakerelere açık kapı
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        Putin, Soçi kentinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği misket bombalarının “özel operasyon bölgesinde” kullanılmasına ilişkin son durumu değerlendiren Putin, “Kullanılıyor ve geniş bir şekilde. Kendisinin istisnai olduğunu düşünen bir ülke var, o da ABD. Suç olarak gördüğü şeyleri bile kendisinin yapmasına izin veriyor çünkü misket bombalarını kullanan ABD, bu durumda sadece Ukrayna ordusunun eliyle bombaları kullanıyor.” dedi.

        Putin, Rusya ile Ukrayna arasında olası müzakere sürecinin geleceğine ilişkin soru üzerine, bu konuda "her şeye ABD’nin karar verdiğini, her şeyi ekonomik yaptırımlar ya da mali kısıtlamalar yoluyla, tehdit ederek ya da güç kullanarak çözmeye çalıştığını" söyledi.

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        "BİZ HİÇBİR ZAMAN MÜZAKERELERİ REDDETMEDİK"

        Putin, “(ABD) Birilerine öğretmeye çalışıyorlar ama bunu kendileri yapamıyorlar ya da yapmak istemiyorlar. Bu konuda daha önce de konuştuğum gibi biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Dolayısıyla lütfen, eğer diğer taraf bunu yapmak istiyorsa yapsın ve bunu doğrudan söylesin. Ben konuşuyorum ama karşı taraftan hiçbir şey duymuyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Batı’nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretinin bölgede gerginliği kışkırttığı, Rusya’nın “özel operasyona” katılmak üzere Kuzey Kore’den gönüllüler göndermesini istediği yönündeki iddialarına ilişkin soruya Putin, şu yanıtı verdi:

        “Bunun tamamen saçmalık olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç gün önce adamlarımızın, askerlerimizin Rusya Silahlı Kuvvetleriyle 270 bin sözleşme imzaladığını söylemiştim ancak bu eski veriydi. Bugün sabah Rusya'nın çıkarlarını savunmak için vatanlarının çıkarları uğruna hayatlarını feda etmeye hazır olan kişilerle 300 bin sözleşme imzalandığını bildirdiler.”

        Putin, Kuzey Kore’nin Rusya’nın komşusu olduğunu ve komşularla iyi komşuluk ilişkileri kurulması gerektiğinin altını çizerek, “Evet, Kore Yarımadası'yla ilgili bazı özellikler var. Bunu tartışıyoruz, açıkça tartışıyoruz, hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz ve bu durumda da hiçbir şeyi ihlal etmeyeceğiz ancak elbette Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirmek için fırsatlar arayacağız.” şeklinde konuştu.

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