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        Haberler Dünya Putin ABD'li fona yetki verdi | Dış Haberler

        Putin ABD'li fona Rus menkul kıymetlerini satın alma yetkisi verdi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li 683 Capital Partners adlı fona, Rus şirketlerinde Batılılara ait menkul kıymetleri satın alma yetkisi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:45
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        Putin ABD'li fona yetki verdi
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        Putin'in onayladığı, Rus şirketlerindeki Batılılara ait bazı menkul kıymetlerin satışına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

        Buna göre, 683 Capital Partners adlı fona Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma izni verildi. Böylece 683 Capital Partners, ABD ve İngiltere merkezli bazı şirketlere ait Rus menkul kıymetlerini satın alabilecek.

        Putin tarafından Ağustos 2022’de imzalanan kararnameyle, Batılı şirketlerin, Rus menkul kıymetleriyle işlem yapmaları yasaklanmıştı. İşlemler yalnızca Rus hükümeti tarafından sağlanan özel izinle yapılabiliyor.

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