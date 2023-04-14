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Pusetten düşen bebek hastanede kurtarılamadı

Amasya'da bir AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı

Giriş: 14.04.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Pusetten düşen bebekten acı haber
İHA

Amasya'da pusetten düşerek yaralanan 4 aylık bebek, Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Amasya'nın Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusette bulunan 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü, puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü.

Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.

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