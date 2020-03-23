Pursaklar Belediyesi dronla dezenfeksiyon başlattı

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir ilke imza atılarak insansız hava aracı dronlar yardımıyla, havadan dezenfeksiyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye'nin yapay zeka teknolojisindeki gücünün koronavirüsle mücadelede kullanıldığı bildirilen açıklamada, koronavirüse karşı yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda yapılan araştırmalar sonucunda dronların ulaşılması zor ve büyük alanları dezenfekte edilmesinde kullanmasına karar verildiği kaydedildi.
Dronlara takılan aparatların içindeki özel solüsyonlarla ilçe sınırları içerisinde ulaşılması güç alanların dezenfekte edildiği bildirilen açıklamada yerleşim alanları, parklar ve sosyal yaşam alanlarının temizlendiği belirtildi.
Dronlarla yapılan dezenfeksiyon işlemi sayesinde geleneksel yöntemlerden daha hızlı sonuç alındığı belirtilen açıklamada, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in şu ifadelerine yer verildi:
"Hemşehrilerimizin gün içinde kullandığı taksi durakları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfeksiyon çalışması yürüterek, virüsten hemşehrilerimizi korumaya çalışıyoruz. Koronavirüse karşı Türkiye'de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi dronlarla havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı."
Belediye olarak ilçenin temizliğiyle ilgili her türlü tedbiri aldıklarını bildiren Çetin, Pursaklar'ı steril hale getirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
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