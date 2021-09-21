Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde yer alan Pulur Höyük'te kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin çıktı.
DHA'nın haberine göre ilk olarak 1960 yılında Dr. Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında yapılan kazıdan sonra bakanlıktan 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte kazı yapılmasına ikinci kez onay çıkmış oldu.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rabia Akarsu'nun bilimsel başkanlığını yaptığı, 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrenci ile 4 işçinin görev aldığı kazı, höyüğün en tepe noktasından başladı.
Pulur Höyük'te 61 yıl sonra yeniden çalışmaya başladıklarını belirten kazı bilimsel başkanı Dr. Rabia Akarsu, en tepe noktadan başlattıkları kazıda yamaç kısmına inerek, tabakalanmayı görmeyi amaçladıklarını söyledi.
'NEOLİTİK DÖNEM İZLERİNİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLİYORUZ'
Erzurum'un Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Akarsu, "Kuzey Doğu Anadolu pek çok kültürün geçtiği bir bölge. Pulur Höyük'ün tarih olarak günümüzden yaklaşık 6 bin yıl kadar öncesine gittiğini biliyoruz. Bizim amacımız Pulur Höyük kaçak kazılarla yok olmasın. Buradaki bilgiyi günümüz en son arkeometrik yöntemlerle kurtarmak ve bilimsel alanlarda yayımlamak" diye konuştu.
Höyük kazılarının kültürel bilgi ve kültürel gelişim anlamında en iyi bilgileri veren kazılar olduğunu kaydeden Dr. Rabia Akarsu, "Erzurum'da özellikle Karaz olarak adlandırılan önemli kültür silsilesi var. Kuzeyde Kura-Aras bölgesinden yanı Güney Kafkasya'dan güneyde Filistin Doğu Akdeniz kıyılarına ilerleyen çok geniş alanda izlenebilir bir kültür. Bu kültürün önemli ayaklarından bir tanesi de Erzurum Pulur Höyük. Pulur Höyük'te Karaz kültürüne dair karakteristik ögeler bulunuyor. Bizim bu kazılarla iddiamız şu; Karaz kültüründen önce gelişmiş kültürler olmalı, neolitik dönem olmalı. Neolitik dönemin izlerini bu çalışmayla ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!