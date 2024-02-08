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        Haberler Magazin 'Pucca'nın ev sahibi isyan etti: 16 aydır kiramı ödemiyor - Magazin haberleri

        'Pucca'nın ev sahibi isyan etti: 16 aydır kiramı ödemiyor

        'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın 16 aydır kirasını ödemediği nedeniyle ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:08
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        • 1

          'Pucca' olarak bilinen Selen Pınar Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninden 16 aydır kirasını alamadığını belirtti.

        • 2

          İki buçuk yıldır 'Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

        • 3

          Dava açtığını ve 12 aydır mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10.500 olduğunu sözlerine ekledi.

        • 4

          'Pucca'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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