Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, dislektik olduğunu açıkladı. Yıllarca "Benim kafam farklı çalışıyor diye düşündüm" diyen Pucca, diskeksi teşhisinin lise yıllarında konulduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, "Sonra kendimi yetiştirmek zorunda kaldım, üstüne iki tane üniversite bitirdim" dedi.

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi bir hastalık değil, kişilerde öğrenme farklılığı olarak tanımlanıyor. Dünya Nöroloji Federasyonu, disleksiyi, geleneksel eğitim ortamında yeterli zekaya ve sosyo-kültürel fırsata sahip olmasına rağmen okumayı öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk olarak açıklıyor. Dislekside öğrenme güçlüğü kendi içinde dörde ayrılıyor. Bunlar; okumada zorluk, matematik ağırlıklı öğrenmede zorluk, yazmada zorluk, dil ve konuşmada zorluk farklılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak halk arasında çok fazla bilinmeyen disleksi, çocukların okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, çocukların yaşıtlarına göre geç konuşmasının bir disleksi belirtisi olabileceğini fakat çocuk eninde sonunda konuşabildiği için ailelerin bu durumun üzerinde durmadığını kaydediyor.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksinin en önemli belirtileri, okumayı zor öğrenme, yavaş okuma, heceleyerek okumanın uzun sürmesi, özellikle p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9, 2-5 gibi harflerin ve rakamların yazarken veya okurken karıştırılmasıdır. Okula başlayan çocukların yüzde 10'unda disleksi görülüyor. Uzmanlara göre; herhangi bir zihinsel engeli, görme ve duyma sorunu bulunmayan çocuklar okuma ve yazmada güçlük çekiyorsa akla ilk gelmesi gereken şey disleksi olmalı.

Genel olarak, dislektik çocuklarda geç konuşma, olayları sırasıyla anlatamama, sıralı saymada güçlük çekme, sağını solunu karıştırma, düğme ilikleyememe, bisiklete binememe, tek başına oynamayı tercih etme, oyunları sürdürememe, çabuk sıkılma, hayvanlar veya uzay gibi özel ilgi alanlarına sahip olma belirtileri görülür. Bu çocuklarda çatal, makas kullanma ve bağcık bağlamada güçlük çekme, ayakkabılarını ters giyme, şekilleri tersten çizme, taşırmadan boyama yapamama, ilgi alanı dışındaki aktivitelere karşı isteksizlik, zıt kavramları öğrenememe, renkleri öğrenememe, karıştırma gibi belirtiler fark edilebilir. Ayrıca bu çocuklar, genelde sözlü sınavlarda daha başarılı, yazılı sınavlarda ise beklenenden daha başarısızlardır.

Dislektik çocuklarda, beden eğitiminde başarısız olma, jest ve mimikleri anlamama, yanlış yapmaktan korkma, mesafe tahminini yapamama, sağını solunu karıştırma gibi belirtiler de görülebilir.

Bu belirtilerin disleksiye işaret ettiğini belirten uzmanlar, bu çocukların zaman kaybetmeden destek alması gerektiğini vurguluyor.

DİSLEKSİ TEDAVİSİ

Disleksi bir hastalık değildir bu nedenle de ilaç tedavisi yoktur ancak dislektik çocuklar özel eğitime ihtiyaç duyar. Ayrıca eşlik eden dikkat eksikliği gibi problemleri varsa ilaç tedavisi devreye girebilir. Çocuğa özgün, zorlandığı alanlara yönelik eğitsel ve bireysel programlar verilmesi başarısı için gereklidir.

DİSLEKSİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

* Disleksili bireyler geriye okuma yaparlar.

* Erkeklerin kızlara oranla disleksi olma durumu fazladır.

* Sol el kullananların disleksili olma oranı daha fazladır.

* Disleksili bireylerin hepsi özel yetenekli bireylerdir.

* Başarılı bireylerin disleksili olma ihtimali yoktur.

* Zekâ ile disleksi arasında doğrusal bir ilişki vardır.

* Disleksi toplumlarda nadir görülen bir durumdur.

* Bir birey okuyabiliyorsa o disleksili olamaz.

* Okuma eğitimi başlamadan önce bireydeki disleksi teşhis edilemez.

* Disleksi çocuklarda bulunur, yetişkinlerde bulunmaz.

* Disleksi yalnız medikal tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir.