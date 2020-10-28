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PUBG'nin yapımcısı Krafton halka arza hazırlanıyor

PUBG oyununun yapımcısı Güney Koreli Krafton halka arz için hazırlıklara başladı. 9 milyar dolarlık halka arzla firmanın 26 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse Krafton halka arzı oyun sektöründeki en büyük, dünya tarihindeki ise 21. büyük arz olacak. Küresel oyun sektörünün gelirlerinin bu yıl yüzde 9.3'lük artışla 159 milyar doları aşması bekleniyor. Yılın ilk 9 ayında sektörde dünya genelinde 51 halka arz gerçekleşirken 2023 yılında 'oyuncu' sayısının 3 milyarı bulması bekleniyor

28.10.2020 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
PUBG'nin yapımcısı Krafton halka arza hazırlanıyor haberler

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan PlayerUnknown’s Battlegrounds'un (PUBG) yapımcısı Güney Koreli Krafton halka arz için hazırlıklara başladı. Firma halka arz için Mirae Asset Daewoo, Credit Suisse, Citigroup ve JPMorgan'ı yetkilendirdi.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre halka arzla 9 milyar dolarlık hisse satılması bekleniyor. Güney Kore tarihinin bu en büyük halka arzı gerçekleşirse Krafton'un piyasa değeri de 26 milyar dolar olacak. PUBG Mobile'ın 700 milyondan fazla indirilip 3 milyar dolar gelir yarattığı düşünüldüğünde bu hedefin tutması olası görünüyor.

Eğer beklendiği gibi Krafton'un halka arzı 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşırsa, bu dünya tarihindeki en büyük 21. halka arz olacak. Oyun sektörünün ise lideri konumuna yükselecek. 2011'de Zynga'nın çok konuşulan halka arzında 1 milyar dolar toplandığı göz önüne alınırsa, Krafton'un halka arzının sektör açısından önemi daha net anlaşılıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK 25 HALKA ARZI:

SıraŞirketBorsaSektörYıl

Halka arz büyüklüğü

(milyar $)

1Saudi AramcoTadawulEnerji201925.6
2AlibabaNew YorkTeknoloji201421.7
3SoftBankTokyoTeknoloji201821.3
4NTT MobileTokyoİletişim199818.1
5VisaNew YorkTeknoloji/Finans200817.8
6AIAHong KongFinans201017.8
7ENEL SpANew YorkEenerji dağıtım199916.4
8FacebookNasdaqTeknoloji201216
9General MotorsNew YorkOtomotiv201015.7
10ICBCHong KongFinans200613.9
11Deutsche TelekomNew Yorkİletişim199613
12AlibabaHong KongTeknoloji201911.2
13Dai-ichi Mutual LifeTokyoFinans201010.9
14AT&TNew Yorkİletişim200010.6
15RosneftMoskovaEnerji200610.4
16Agricultural BankHong KongFinans201010.4
17GlencoreLondraMadencilik201110
18Japan TobaccoTokyoTüketici ürünü19949.5
19Hengshi MiningHong KongMadencilik20139.3
20Bank of ChinaHong KongFinans20069.2
21Agricultural BankŞanghayFinans20108.9
22Kraft FoodsNew YorkGıda20018.7
23Japan AirlinesTokyoHavacılık20128.5
24Electricite De FranceParisEnerji dağıtım20058.3
25UberNew YorkTeknoloji20198.1

Tabii bu sıralama Alibaba'nın online ödeme platformu Alipay'i de bünyesinde barındıran finansal teknoloji şirketi Ant Group'un beklenen haka arzıyla değişecek. Yüzde 11'lik hisse karşılığında 34.5 milyar dolar kaynak toplanması beklenen halka arzın, Aramco'yu geçerek dünyanın en büyüğü olması bekleniyor.

9 AYDA 51 ARZ GERÇEKLEŞTİ

Oyun sektöründe son yıllarda önemli bir hareket yaşanıyor. Geçtiğimiz ay popüler oyun motoru sağlayıcısı Unity 1.3 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirdi. Halka arz sonucu firmanın piyasa değeri ise 13.6 milyar dolar oldu.

InvestGame verilerine göre yılın ilk 3 çeyreğinde dünya genelinde oyun geliştiricileri ve platformlarının halka arz büyüklüğü 9.2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde halka arz dışında, sektörde 6.6 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti. Bunun yanında oyun şirketleri 4.6 milyar dolarlık yatırım aldı. Oyun sektöründe 9 ayda 51 halka arz ve 132 satın alma gerçekleşti.

BECKHAM'IN ORTAĞI OLDUĞU ESPOR ŞİRKETİ BORSAYA GİRDİ

Söz konusu yatırımların 685 milyon dolarını espor firmaları aldı. Bu ay başında espor alanında dikkat çekici bir gelişme de yaşandı. Guild Esports isimli firma Londra Borsası'nda işlem gören ilk espor firması oldu. Halka arz büyüklüğü 20 milyon sterlinle çok büyük sayılmasa da bu arz sektör için önemli bir mihenk taşı oldu. Yüzde 4.78'i dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham'a ait olan Guild Esports FIFA, Fortnite, and Rocket League gibi oyunların turnuvalarında boy gösteriyor.

GELİRLER 159 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Oyun sektöründe yaşanan hareketliliğin nedeni sektörün koronavirüsle beraber büyümesini hızlandırması. Araştırma şirketi Newzoo'nun son yayımladığı rapora göre dünya genelinde 2020 yılında oyun sektörünün toplam gelirlerinin yüzde 9.3 artışla 159.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2023'TE OYUNCU SAYISI 3 MİLYARI BULACAK

Bunun 77 milyar dolarının mobil oyunlardan geleceği tahmin ediliyor. Mobil oyun gelirleri 2019'a göre yüzde 13 artacak. PC oyunlarından sağlanan gelir yüzde 4.8 artışla 36.9 milyar dolar, konsol oyunlarından sağlanan gelir ise yüzde 6.8 artışla 45.2 milyar doları bulacak. Aynı rapora göre 2023 yılında dünyada oyun oynayan kişi sayısının 3 milyarı aşacak gelirler ise 200 milyar dolara ulaşacak.

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