Puan durumu bu akşam oynanacak maçlarla birlikte araştırılıyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği göğüsleyen Alanyaspor'un Beşiktaş maçı öne çıkıyor. Ayrıca liderlik yarışındaki Sarı Lacivertliler için bu akşamki Fenerbahçe Antalyaspor maçı da önemli bir fırsat. TFF Süper Lig 7. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 7. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 2.FENERBAHÇE A.Ş. 6 3 2 1 11 6 5 11 3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 3 2 1 11 11 0 11 4.TRABZONSPOR A.Ş. 6 2 3 1 11 8 3 9 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 3 1 9 6 3 9 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 2 3 1 6 5 1 9 7.GALATASARAY A.Ş. 6 2 3 1 6 6 0 9 8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8 9.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 2 2 2 5 3 2 8 10.ANTALYASPOR A.Ş. 6 2 2 2 8 9 -1 8 11.MKE ANKARAGÜCÜ 6 2 2 2 5 8 -3 8 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8 13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 6 2 1 3 11 9 2 7 14.KASIMPAŞA A.Ş. 6 2 1 3 6 7 -1 7 15.GÖZTEPE A.Ş. 6 1 3 2 2 5 -3 6 16.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 1 2 3 8 12 -4 5 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 6 0 3 3 7 10 -3 3 18.GENÇLERBİRLİĞİ 6 0 2 4 6 12 -6 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

04.10.2019 20:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

04.10.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

05.10.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

05.10.2019 17:30 GÖZTEPE A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

05.10.2019 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.

06.10.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

06.10.2019 16:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

06.10.2019 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

06.10.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.