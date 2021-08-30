Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de üçüncü hafta maçları tamamlandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ