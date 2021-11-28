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Puan durumu 28 Kasım 2021! Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 14. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş dün sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilerek son 7 maçta sıfır puan elde etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

28.11.2021 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 28 Kasım 2021! Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 13 10 3 0 27 11 16 33
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24
5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 19 16 3 23
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 7 1 6 20 16 4 22
8.GALATASARAY A.Ş. 13 6 3 4 19 17 2 21
9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 14 5 5 4 20 18 2 20
10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 6 2 6 21 21 0 20
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18
12.ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17
13.GZT GİRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16
14.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 3 6 14 19 -5 15
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12
18.GÖZTEPE A.Ş. 13 2 4 7 12 19 -7 10
19.KASIMPAŞA A.Ş. 14 2 4 8 13 21 -8 10
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 3 1 10 12 27 -15 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26.11.2021 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

26.11.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 0 ALTAY

27.11.2021 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

27.11.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 0 YUKATEL KAYSERİSPOR

27.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 - 4 GZT GİRESUNSPOR

28.11.2021 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

28.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.

28.11.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

28.11.2021 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

29.11.2021 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

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