Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 13 10 3 0 27 11 16 33 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24 5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 19 16 3 23 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 7 1 6 20 16 4 22 8.GALATASARAY A.Ş. 13 6 3 4 19 17 2 21 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 14 5 5 4 20 18 2 20 10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 6 2 6 21 21 0 20 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18 12.ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17 13.GZT GİRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 3 6 14 19 -5 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12 18.GÖZTEPE A.Ş. 13 2 4 7 12 19 -7 10 19.KASIMPAŞA A.Ş. 14 2 4 8 13 21 -8 10 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 3 1 10 12 27 -15 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ